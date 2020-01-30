National Interest перечислил атомные подлодки, которые могут уничтожить мир за 30 минут





Подводные лодки с ядерными боеголовками называют самым грозным оружием, которое когда-либо разрабатывалось человечеством. В некоторых случаях даже одно судно может уничтожить до 288 объектов менее чем за 30 минут. Журналисты из National Interest изучили пять наиболее способных АПЛ, которые не включали советский проект "Акула 941", выведенный из эксплуатации.Субмарина класса "Огайо" ВМС США может нести до 24 баллистических ракет UGM-133 Trident II D5, каждая из которых включает до 12 боеголовок W88 на 475 килотонн. Благодаря невероятной точности машины, у которой погрешность наведения составляет менее 90 метров, это военное судно будут использовать для нанесения первого удара в случае ядерной войны.А вот подводные лодки типа "Колумбия" станут новой вехой в американском судостроении. Поскольку "Огайо" считается стареющей конструкцией, будущие субмарины оснастят новейшим оборудованием, вроде передового реактора жизнеобеспечения и мотора с постоянным магнитом. Большие габариты однако будут сопутствовать ограниченному числу ракет 16 единиц Trident II D5.Неудивительно, что Россия сейчас строит флот тихоходных баллистических субмарин проекта 955А класса "Борей". Меньше по размерам, чем проект 941 "Акула", он все же крупнее "Огайо" или "Колумбии". Его вооружение включает в себя 16 РСМ-56 Булава, дальность поражения которых составляет до 8 тысяч километров.Стоит отметить и важное положение проекта 667БДРМ "Дельфин", который является нынешней основой отечественных подводных ВС. Более старая конструкция весом 18,2 тысяч тонн тем не менее является способной платформой и несет 16 жидкотопливных баллистических ракет Р-29РМУ2 "Синева", способных уничтожать цели в любом направлении.Наконец, субмарины класса К-560 "Северодвинск" обладают рядом преимуществ по сравнению с другими разновидностями суден. Во первых, они способны производить запуск управляемых ядерных ракет с дальностью до 2,5 тысяч километров. Во вторых, они являются чрезвычайно быстрыми и очень тихими, что позволяет легко приблизиться к восточному побережью США и ударить вглубь страны до Великих озер.