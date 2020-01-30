Медики: Обезболивающие препараты могут быть причиной головной боли





Абузусная головная боль возникает ежедневно и появляется в качестве осложнения мигрени или при запущенном переутомлении. Ее причина кроется в регулярном или частом приеме анальгетиков, нестероидных противовоспалительных препаратов или других средств, которые пациент принимает от головной боли. Рекламные ролики и советы окружающих создали определенный стереотип о том, что, выпив таблетку, человек почувствует себя лучше и бодрее. Лекарства вызывают определенную степень привыкания и перестают действовать достаточным образом. Восприятие и осознание боли мозгом тесно связано с системами регуляции эмоций, ощущением счастья и страданий, тревожности и спокойствия. Специалисты предполагают, что злоупотребление обезболивающими способно нарушить тонкую и сложную регуляцию этой системы. Проблема также существует в диагностике искомого заболевания. Многие врачи предпочитают не углубляться в причины возникновения головной боли, а поставить общий диагноз «вегетососудистая дистония» или «ангиодистоническая цефалгия». В таких случаях выписывается комбинированное обезболивающее, а проблема приобретает хронический характер.Медики рекомендуют обратиться к специалистам и установить точный диагноз, чтобы избежать привыкания к препаратам. Если же лечение затягивается, то специалисты рекомендуют сменить лечащего врача и попробовать установить настоящую причину головных болей. Лекарства стоит принимать строго в той дозировке, которая была выписана. Также поможет облегчить симптомы и закрепить лечебный эффект правильный образ жизни с достаточным объемом физических нагрузок и оптимальным режимом и рационом.