Волочкова показала хруст своих суставов после репетиций

В коротком видео знаменитость показала как снимает пуанты. Волочкова отмечает, что добилась успеха благодаря многим годам упорного труда, тогда как балетная обувь является символическим выражением пройденного ею пути. Балерина всякий раз чувствует радость при съёмке обуви после долгих репетиций. В пуантах у артистки оказалась силиконовая подкладка для уменьшения нагрузки на пальцы. Балерина пошутила, что кто-то вставляет его в грудь, а она – в обувь.В комментарии знаменитость призвала не жалеть усилий ради достижения собственных целей. Перед камерой она показала, как хрустят суставы пальцев ног. Волочкова отмечает, что это плата за успех. Параллельно с развитием карьеры знаменитость продолжает активно заботиться о членах семьи. Анастасия Волочкова воспитывает дочь Ариадну возрастом 14 лет, рождённую в отношениях с предпринимателем Игорем Вдовиным. Танцовщица достаточно часто организовывает благотворительные вечера с привлечением воспитанников школ-интернатов, а также подчеркивает, что быть родителем — большая ответственность.