Ирина Отиева опубликовала свое фото с макияжем после скандала с Андреем Малаховым

Недавно вышел в эфир новый выпуск передачи Малахова, который был посвящен Ирине Отиевой. На программе раскритиковали внешний вид знаменитости и утверждали, что она не следит за собой и выглядит слегка неопрятно. Актриса решила опровергнуть все эти слова и выставила свою фотографию с макияжем у себя на странице в социальной сети Instagram.На снимке Отиева запечатлена в хлопковой ночной сорочке с ярко выраженными губами и глазами. Исполнительница отметила, что на телепередаче якобы все подстроили, а журналисты засняли её на скрытую камеру. Подписчики Ирины Отиевой поддержали её в комментариях под постом и высказали множество комплиментов в сторону актрисы. Фанаты считают, что телеведущий Андрей Малахов просто «пиарится»с помощью популярности знаменитости.Ирина Отиева стала известна публике в 1980 году после выхода песни «Последняя поэма». Вскоре она начала выступать с различными популярными музыкантами, а многие даже называли певицу соперницей звезды Ларисы Долиной, но через некоторое время артистка покинула сцену и перестала появляться на мероприятиях и публике.