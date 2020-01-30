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Ирина Отиева опубликовала свое фото с макияжем после скандала с Андреем Малаховым

Российская певица Ирина Отиева после скандального выпуска на передаче у Андрея Малахова поделилась новой фотографией со своими подписчиками в Instagram., на которой запечатлена с макияжем. В эфире артистку обвинили в неопрятном внешнем виде.

Недавно вышел в эфир новый выпуск передачи Малахова, который был посвящен Ирине Отиевой. На программе раскритиковали внешний вид знаменитости и утверждали, что она не следит за собой и выглядит слегка неопрятно. Актриса решила опровергнуть все эти слова и выставила свою фотографию с макияжем у себя на странице в социальной сети Instagram.

На снимке Отиева запечатлена в хлопковой ночной сорочке с ярко выраженными губами и глазами. Исполнительница отметила, что на телепередаче якобы все подстроили, а журналисты засняли её на скрытую камеру. Подписчики Ирины Отиевой поддержали её в комментариях под постом и высказали множество комплиментов в сторону актрисы. Фанаты считают, что телеведущий Андрей Малахов просто «пиарится»с помощью популярности знаменитости.

Ирина Отиева стала известна публике в 1980 году после выхода песни «Последняя поэма». Вскоре она начала выступать с различными популярными музыкантами, а многие даже называли певицу соперницей звезды Ларисы Долиной, но через некоторое время артистка покинула сцену и перестала появляться на мероприятиях и публике.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 09:23

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