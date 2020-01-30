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Возможный сын Вольфа Мессинга получил результат генетической экспертизы

Дмитрий Киселев получил известность как человек, претендующий на прямое кровное родство с Вольфом Мессингом. Житель Подмосковья получил данные о результатах генной экспертизы, проверяющих возможность того, что он является сыном известного артиста.
Возможный сын Вольфа Мессинга получил результат генетической экспертизы

Причиной для мыслей о родстве с Мессингом стали слова соседки, сказанные много лет назад. При этом мать Киселева признаётся, что имела роман с артистом в период после смерти супруги последнего. Женщина подчеркивает, что её чувства к артисту психологического жанра были подлинными, но тот не желал огласки их отношений.

Близкие Вольфа Мессинга не верят в то, что Дмитрий Киселев является его сыном. Мужчину назвали самозванцем, который хочет заработать на известности артиста. В студии проекта «На самом деле» Киселев подчеркнул, что размышлял о потенциальном родстве со знаменитостью на протяжении 20 лет, и считает себя внешне похожим на него. Для выяснения правды была проведена генетическая экспертиза. Собственный биологический материал для сравнения предоставил племянник Мессинга Израэль. В результате данные тестирования показали спорный результат. Проведение повторного исследования показало, что Дмитрий Киселев не является сыном Вольфа Мессинга.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:10

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