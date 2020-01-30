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Марина Девятова была готова оставить всё ради Евгения Плющенко

Марина Девятова была готова бросить всё ради отношений с Евгением Плющенко. Со своим текущим супругом она познакомилась ещё 10 лет назад, как раз во время увлечения известным фигуристом.
Марина Девятова была готова оставить всё ради Евгения Плющенко

Девятова и Плющенко сблизились в 2007 году во время церемонии определения столицы для зимних Олимпийских игр. Плющенко являлся послом заявки от Сочи. Тогда Девятова 8 раз по вызову на бис исполнила на сцене «Катюшу». Роман пары развивался достаточно быстро. Спустя месяц после начала отношений певица едва не сорвала концерт, поскольку Плющенко готовился к проведению операции в Мюнхене. В то время она пела на «Славянском базаре».

Появление информации о подготовке фигуриста к удалению мениска Марина Девятова разрыдалась и заявила организаторам о готовности бросить всё и отправиться за спортсменом. Евгений Плющенко успокоил певицу. Заявил о недопустимости бросать работу на фестивале, поскольку он сможет справиться самостоятельно. Затем они виделись всё реже из-за постоянных разъездов по гастролям и соревнованиям. В конце концов, отношения знаменитостей завершились.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:01

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