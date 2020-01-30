Владимир Пресняков опубликовал совместную детскую фотографию с Дмитрием Маликовым

На днях Владимир Пресняков решил поделиться с публикой детской фотографией, на которой он запечатлен с Дмитрием Маликовым. Под снимком артист написал, что любит и дорожит дружбой с исполнителем. На фотографии черно-белого цвета изображены три мальчика, предположительно, шестилетнего возраста. Знаменитости были одеты в одинаковые футболки.Пресняков и Маликов росли в творческих семьях, их родители также были музыкантами. Артисты дружили еще с детства и почти одновременно стали известными. Владимир Пресняков получил славу благодаря фильму «Выше радуги», который вышел в 1986 году, а Дмитрий Маликов через год после выступления на «Песне года».