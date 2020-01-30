АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 68.68 USD 62.39
Курс валют на 30.01.2020

В России отмечается праздник Антона Перезимника: Что нельзя делать в этот день

Православные верующие в России 30 января отмечают праздник Антона Перезимника. В этот день принято вспоминать о преподобных Антонии Великом, Антонии Дымском и Антонии Черноезерском. Журналисты издания «Дни24» решили напомнить об истории праздника, его традициях а также том, что нельзя делать в этот день.

История
Антоний Великий являлся выходцем из богатой христианской семьи, однако в 20-летнем возрасте, осиротев, был вынужден заботиться о своей младшей сестре. Во время одной из служб голос ему рассказал о способе достижения совершенства. Последовав по указанному пути он оставил родственницу девственницам, которые согласились воспитывать ее, а сам, отказавшись от наследства, решился на уединение. В течение двух десятков лет он жил в Фиваидской пустыне, где подвергался постоянным искушениям нечисти, однако смог устоять, поэтому слава о святом быстро стала распространяться. К нему стали приходить ученики, а обычные люди обращались за советом. Именно учения Антония Великого легли в основу монашества. Прожив 104 года и совершив много добрых дел, он скончался.

Антоний Дымский родился в городе Новгород, в молодости принял постриг в Хутынской обители, посвятив Богу свою оставшуюся жизнь. Позднее он стал игуменом указанного монастыря. Со временем он решил оставить службу, после чего поселился на берегу Дымского озера у города Тихвин. В это время он решил носить железную шляпу, чтобы изнурять свою плоть, о чем узнали многие жители близлежащих территорий. Это послужило причиной того, что люди стали сооружать вокруг его жилья обители, поэтому Антоний Дымский решил просить разрешения у архиепископа Новгородского о постройке церкви. Он его получил, а позднее новая церковь была названа в честь Антония Великого. Сам Антоний Дымский спустя некоторое время скончался в этой церкви, на территории которой и был похоронен.

Относительно Антония Черноезерского сведений мне много. Согласно библейским сказаниям, он являлся основателем строительства Богородицкого монастыря на острове у города Череповец возле погоста Щирского.

Традиции праздника

В этот день верующие всегда пекут колобки из толокна. Помимо него в тесто еще добавляется молоко, мука из пшеницы, яйца, соль, а также сливочное масло. Из него формируются круглые булочки, которые являлись символом солнца. Именно светило, по преданиям, считается среди людей защитником от нечисти и помогает притягивать теплую погоду. Также в день праздника хозяева «отсекали порчу». Для этого использовался серп, которым проводили перекрестными движениями над дорогой или тропой, ведущей к дому.

Запреты

Что касается запретов, то они относятся в большинстве к женщинам. Представительницам слабого пола запрещено в день Антония Перезимника шить, вязать, а также готовить какие-либо блюда из бобов и чечевицы. Считается, что такие действия привлекут болезни для детей, живущих в доме. При этом дамам лучше отправиться в салон красоты или провести процедуры дома, так как в этот день усиливается очарование. Для тех, кто в этот день собирается в дорогу, советуют перед отправлением в путь поклониться на север, юг, запад и восток. Это защитит человека от неприятностей и придаст ему сил.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Голоса» Наташа Стюарт умерла от рака в 43…
Медики: Обезболивающие препараты могут быть причиной головной…
Волочкова показала хруст своих суставов после…
National Interest перечислил атомные подлодки, которые могут уничтожить мир за 30…
Ирина Отиева опубликовала свое фото с макияжем после скандала с Андреем…
Возможный сын Вольфа Мессинга получил результат генетической…
Марина Девятова была готова оставить всё ради Евгения…
В России отмечается праздник Антона Перезимника: Что нельзя делать в этот…
Владимир Пресняков опубликовал совместную детскую фотографию с Дмитрием…
Египетский эксперт порекомендовал оставлять лимон около…
Ученые сообщают о риске уничтожения Земли из-за вспышки на Солнце через 100…
В Шотландии археологи нашли крематорий времён бронзового…
Эксперты выяснили, где в поезде больше всего…
Антропологи завяили, что пирсингу уже более 12 тысяч…
Израильские ученые назвали опасные для психики…
Названы самые популярные российские SUV в разных…
Названы бесполезные кухонные приспособления, которые можно заменить…
Психологи объяснили, что пытается сказать подсознание во время ночных…
В США археологи нашли защищающий от демонов талисман…
Французские ученые доказали присутствие в крови человека дышащих…
Ученые: Изменение орбиты Земли дало возможность предкам людей покорить огромные…
Врачи рассказали о семи популярных мифах об аденоидах у…
Подписчики упрекнули Дану Борисову за набранный вес и неудачные…
Валерий Сюткин отказался комментировать скандал с Ириной Отиевой: "Сплетничать о певице…
Иван Янковский признался, что мечтает о семье и…
Женщина с тремя детьми 34 дня блуждала в джунглях на границе Перу и…
Вадим Манукян раскритиковал Наталью Андрейченко за резкие слова в адрес…
Ученые: Морская звезда поможет людям выздоравливать в 100 раз…
Просмотреть все новости