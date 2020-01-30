В России отмечается праздник Антона Перезимника: Что нельзя делать в этот день





Антоний Великий являлся выходцем из богатой христианской семьи, однако в 20-летнем возрасте, осиротев, был вынужден заботиться о своей младшей сестре. Во время одной из служб голос ему рассказал о способе достижения совершенства. Последовав по указанному пути он оставил родственницу девственницам, которые согласились воспитывать ее, а сам, отказавшись от наследства, решился на уединение. В течение двух десятков лет он жил в Фиваидской пустыне, где подвергался постоянным искушениям нечисти, однако смог устоять, поэтому слава о святом быстро стала распространяться. К нему стали приходить ученики, а обычные люди обращались за советом. Именно учения Антония Великого легли в основу монашества. Прожив 104 года и совершив много добрых дел, он скончался.Антоний Дымский родился в городе Новгород, в молодости принял постриг в Хутынской обители, посвятив Богу свою оставшуюся жизнь. Позднее он стал игуменом указанного монастыря. Со временем он решил оставить службу, после чего поселился на берегу Дымского озера у города Тихвин. В это время он решил носить железную шляпу, чтобы изнурять свою плоть, о чем узнали многие жители близлежащих территорий. Это послужило причиной того, что люди стали сооружать вокруг его жилья обители, поэтому Антоний Дымский решил просить разрешения у архиепископа Новгородского о постройке церкви. Он его получил, а позднее новая церковь была названа в честь Антония Великого. Сам Антоний Дымский спустя некоторое время скончался в этой церкви, на территории которой и был похоронен.Относительно Антония Черноезерского сведений мне много. Согласно библейским сказаниям, он являлся основателем строительства Богородицкого монастыря на острове у города Череповец возле погоста Щирского.В этот день верующие всегда пекут колобки из толокна. Помимо него в тесто еще добавляется молоко, мука из пшеницы, яйца, соль, а также сливочное масло. Из него формируются круглые булочки, которые являлись символом солнца. Именно светило, по преданиям, считается среди людей защитником от нечисти и помогает притягивать теплую погоду. Также в день праздника хозяева «отсекали порчу». Для этого использовался серп, которым проводили перекрестными движениями над дорогой или тропой, ведущей к дому.Что касается запретов, то они относятся в большинстве к женщинам. Представительницам слабого пола запрещено в день Антония Перезимника шить, вязать, а также готовить какие-либо блюда из бобов и чечевицы. Считается, что такие действия привлекут болезни для детей, живущих в доме. При этом дамам лучше отправиться в салон красоты или провести процедуры дома, так как в этот день усиливается очарование. Для тех, кто в этот день собирается в дорогу, советуют перед отправлением в путь поклониться на север, юг, запад и восток. Это защитит человека от неприятностей и придаст ему сил.