Египетский эксперт порекомендовал оставлять лимон около кровати





Мохаммед Аль-Файед рекомендует разрезать лимон на четыре части, посолить его - для улучшения эффекта - и разместить около кровати. Продукт способствует снижению уровня стресса, улучшает самочувствие, даже если человек ежедневно рано встает на работу. Также он может помочь быстро расслабиться из-за своего ароматического запаха, который насыщает организм кислородом, в результате чего человек улучшает свою производительность на следующий день и может легко выполнять множество домашних дел, имея удовлетворенное настроение.Египетский специалист уверен, что с помощью лимона, лежащего возле кровати, можно проводить профилактику различных заболеваний, в том числе и простуды. Ароматный запах плода поможет избавиться от насморка и поспособствует быстрому и эффективному выздоровлению. Если смешать лимон с гвоздикой, получится идеальное средство от надоедливых насекомых. Запах не только очищает от болезней и в частности простуды, но и от неприятных запахов. Цитрус помогает снизить уровень кровяного давления, а потому очень полезен для людей с гипертонией.