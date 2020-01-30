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Египетский эксперт порекомендовал оставлять лимон около кровати

Египетский эксперт рассказал о пользе лимона, лежащего возле кровати. Мохаммед Аль-Файед сообщил, что такое решение поможет улучшить работу головного мозга.

Мохаммед Аль-Файед рекомендует разрезать лимон на четыре части, посолить его - для улучшения эффекта - и разместить около кровати. Продукт способствует снижению уровня стресса, улучшает самочувствие, даже если человек ежедневно рано встает на работу. Также он может помочь быстро расслабиться из-за своего ароматического запаха, который насыщает организм кислородом, в результате чего человек улучшает свою производительность на следующий день и может легко выполнять множество домашних дел, имея удовлетворенное настроение.

Египетский специалист уверен, что с помощью лимона, лежащего возле кровати, можно проводить профилактику различных заболеваний, в том числе и простуды. Ароматный запах плода поможет избавиться от насморка и поспособствует быстрому и эффективному выздоровлению. Если смешать лимон с гвоздикой, получится идеальное средство от надоедливых насекомых. Запах не только очищает от болезней и в частности простуды, но и от неприятных запахов. Цитрус помогает снизить уровень кровяного давления, а потому очень полезен для людей с гипертонией.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 08:21

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