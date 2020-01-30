В Шотландии археологи нашли крематорий времён бронзового века





Археологи сообщают, что была обнаружена яма для кремации. Анализ показал, что она была создана в период бронзового века. Выяснить предназначение объекта удалось по найденному фрагменту обугленной кости. Исследователи установили, что она принадлежала человеку, жившему в 1750 г до н.э. Ученые считают найденный объект местом регулярного сжигания останков людей.Поселение размещалось поблизости от данной ямы. Город Купар оставался населённым вплоть до XV века. По месту его расположения были обнаружены многочисленные артефакты, относящиеся к самым разным эпохам. Археологи сообщают, что люди в этой местности проживали и в более ранние периоды. Ямы для кремации находили в самых разных городах, однако только теперь удалось найти доказательства их ритуального использования.