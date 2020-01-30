АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 68.68 USD 62.39
Курс валют на 30.01.2020

Эксперты выяснили, где в поезде больше всего микробов

Эксперты из интернет-журнала Travelbook сообщили о самых грязных местах в поездах. Причиной для такого интереса к чистоте послужил всплеск коронавируса. В результате исследования удалось выяснить, что большое количество микробов находится на совсем, казалось бы, безобидных местах.

Эксперты удостоверились, что утром поезда намного чище, чем вечером. Больше всего микробов было обнаружено на подголовниках и сиденьях. Туалетные ручки и раскладные столы оказались намного чище, нежели предполагалось. Наличие загрязнений в поезде специалисты объяснили тем, что уборку проводят раз в несколько недель, а не ежедневно. Результаты исследования находились в допустимой норме, поэтому ученые заверили в отсутствии причин для паники и тревоги.

Ранее проводились проверки в самолётах, где были обнаружены небезопасные для жизни микробы. Исследованиями в 2018 году занимались эксперты одного из университетов в Йене. Вскоре стало известно, что на борту самолёта было обнаружено множество микробов из различных уголков мира, которые находились на ремнях, столах и сиденьях.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 08:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Пресняков опубликовал совместную детскую фотографию с Дмитрием…
Египетский эксперт порекомендовал оставлять лимон около…
Ученые сообщают о риске уничтожения Земли из-за вспышки на Солнце через 100…
В Шотландии археологи нашли крематорий времён бронзового…
Эксперты выяснили, где в поезде больше всего…
Антропологи завяили, что пирсингу уже более 12 тысяч…
Израильские ученые назвали опасные для психики…
Названы самые популярные российские SUV в разных…
Названы бесполезные кухонные приспособления, которые можно заменить…
Психологи объяснили, что пытается сказать подсознание во время ночных…
В США археологи нашли защищающий от демонов талисман…
Французские ученые доказали присутствие в крови человека дышащих…
Ученые: Изменение орбиты Земли дало возможность предкам людей покорить огромные…
Врачи рассказали о семи популярных мифах об аденоидах у…
Подписчики упрекнули Дану Борисову за набранный вес и неудачные…
Валерий Сюткин отказался комментировать скандал с Ириной Отиевой: "Сплетничать о певице…
Иван Янковский признался, что мечтает о семье и…
Женщина с тремя детьми 34 дня блуждала в джунглях на границе Перу и…
Вадим Манукян раскритиковал Наталью Андрейченко за резкие слова в адрес…
Ученые: Морская звезда поможет людям выздоравливать в 100 раз…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров грубо обращается с маленьким сыном…
«Война» между фанатами Витаса и Димаша Кудайбергена возобновилась из-за «Оперы…
Звезда КВН Овик Григорян впал в…
Беременную жену Константина Эрнста расширение для Instagram сравнило с…
«Был в шоке»: Юлия Проскурякова удивила Игоря Николаева поступлением в…
"Хватит молодиться": Стаса Костюшкина раскритиковали за демонстрацию физической…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель забылась и раздвинула ноги прямо перед…
Иван Янковский поблагодарил Гарика Харламова «за то, что остался…
Просмотреть все новости