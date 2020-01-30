Эксперты выяснили, где в поезде больше всего микробов





Эксперты удостоверились, что утром поезда намного чище, чем вечером. Больше всего микробов было обнаружено на подголовниках и сиденьях. Туалетные ручки и раскладные столы оказались намного чище, нежели предполагалось. Наличие загрязнений в поезде специалисты объяснили тем, что уборку проводят раз в несколько недель, а не ежедневно. Результаты исследования находились в допустимой норме, поэтому ученые заверили в отсутствии причин для паники и тревоги.Ранее проводились проверки в самолётах, где были обнаружены небезопасные для жизни микробы. Исследованиями в 2018 году занимались эксперты одного из университетов в Йене. Вскоре стало известно, что на борту самолёта было обнаружено множество микробов из различных уголков мира, которые находились на ремнях, столах и сиденьях.