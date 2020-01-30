Эксперты выяснили, где в поезде больше всего микробов
Эксперты из интернет-журнала Travelbook сообщили о самых грязных местах в поездах. Причиной для такого интереса к чистоте послужил всплеск коронавируса. В результате исследования удалось выяснить, что большое количество микробов находится на совсем, казалось бы, безобидных местах.
Эксперты удостоверились, что утром поезда намного чище, чем вечером. Больше всего микробов было обнаружено на подголовниках и сиденьях. Туалетные ручки и раскладные столы оказались намного чище, нежели предполагалось. Наличие загрязнений в поезде специалисты объяснили тем, что уборку проводят раз в несколько недель, а не ежедневно. Результаты исследования находились в допустимой норме, поэтому ученые заверили в отсутствии причин для паники и тревоги.
Ранее проводились проверки в самолётах, где были обнаружены небезопасные для жизни микробы. Исследованиями в 2018 году занимались эксперты одного из университетов в Йене. Вскоре стало известно, что на борту самолёта было обнаружено множество микробов из различных уголков мира, которые находились на ремнях, столах и сиденьях.
Эксперты удостоверились, что утром поезда намного чище, чем вечером. Больше всего микробов было обнаружено на подголовниках и сиденьях. Туалетные ручки и раскладные столы оказались намного чище, нежели предполагалось. Наличие загрязнений в поезде специалисты объяснили тем, что уборку проводят раз в несколько недель, а не ежедневно. Результаты исследования находились в допустимой норме, поэтому ученые заверили в отсутствии причин для паники и тревоги.
Ранее проводились проверки в самолётах, где были обнаружены небезопасные для жизни микробы. Исследованиями в 2018 году занимались эксперты одного из университетов в Йене. Вскоре стало известно, что на борту самолёта было обнаружено множество микробов из различных уголков мира, которые находились на ремнях, столах и сиденьях.
Общество
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 08:04