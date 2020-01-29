Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель уговаривает Дмитрия Дмитренко уйти с реалити-шоу





На общем собрании беременная Ольга Рапунцель не выдержала и пожаловалась, что больше не может находиться в обстановке, где все ее и ее семью травят, оскорбляют и не уважают. Проект "Дом-2" участница сравнила с каторгой, на которую она каждый раз приезжает с мыслью, что хочет забрать родных и уйти навсегда. Рапунцель-старшей не комфортно жить в Периметре, она не считает проект своим домом, и просто больше не хочет там оставаться.Об этом Ольга Рапунцель сказала не только всем участникам, но и Дмитрию Дмитренко. В ответ муж попытался успокоить звезду проекта "Дом-2", отметив, что им пока некуда идти. Рапунцель прежде также обвинила мужа в том, что он не защищает беременную жену в конфликте с Черно и Оганесяном, якобы позоря себя и свою семью.