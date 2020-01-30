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Израильские ученые назвали опасные для психики диеты

Ученые из Израиля исследовали влияние разных диет на психику человека и рассказали о наиболее опасных вариантах. Некоторые из них могут привести к разрушению жизненно важных органов.

Эксперты считают, что жесткие диеты способствуют появлению различных проблем с психикой. Самыми опасными являются: монодиеты, отказ от соли и сахара, сухое голодание и сыроедение. Подробнее о всех диетах рассказали эксперты. Сухое голодание заключается в отказе от воды, в результате чего обезвоживается организм. Постепенно скапливается различное количество токсинов, которые приводят к истощению нервных тканей. Диета, связанная с употреблением продуктов в сыром виде, приводит к нарушению работы желудочно-кишечного тракта. Отказ от соли и сахара может разрушить сердце и мозг. При употреблении в пищу одного и того же блюда каждый день ухудшается иммунитет и может начаться авитаминоз.

Эксперты считают, что во всех диетах отсутствует разнообразие в пище. Именно это негативно влияет на эмоциональное настроение человека и способствует развитию и появлению депрессии - из-за нехватки сил и постоянной усталости. От плохого меню также может страдать психологическое здоровье людей, а диета закончится нервным расстройством и нарушенным обменом веществ в организме.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 07:00

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