Израильские ученые назвали опасные для психики диеты





Эксперты считают, что жесткие диеты способствуют появлению различных проблем с психикой. Самыми опасными являются: монодиеты, отказ от соли и сахара, сухое голодание и сыроедение. Подробнее о всех диетах рассказали эксперты. Сухое голодание заключается в отказе от воды, в результате чего обезвоживается организм. Постепенно скапливается различное количество токсинов, которые приводят к истощению нервных тканей. Диета, связанная с употреблением продуктов в сыром виде, приводит к нарушению работы желудочно-кишечного тракта. Отказ от соли и сахара может разрушить сердце и мозг. При употреблении в пищу одного и того же блюда каждый день ухудшается иммунитет и может начаться авитаминоз.Эксперты считают, что во всех диетах отсутствует разнообразие в пище. Именно это негативно влияет на эмоциональное настроение человека и способствует развитию и появлению депрессии - из-за нехватки сил и постоянной усталости. От плохого меню также может страдать психологическое здоровье людей, а диета закончится нервным расстройством и нарушенным обменом веществ в организме.