Названы самые популярные российские SUV в разных подсегментах





За 2019 год россияне купили 727 тысячи новых транспортных средств сегмента SUV, что почти соответствует показателям 2018 года. В то же время зачастую покупаются более бюджетные модели. На соответствующую группу приходится порядка 86% всех покупок. Наиболее востребованной разновидностью привода является система 4х4. На неё приходится 71% затрат.Самое большое количество сделок было утверждено по оформлению собственности на новые кроссоверы в подсегменте C. Они заняли 44% оборота российского рынка в общем зачете класса. Речь идёт о 316,5 тысячи реализованных автомобилей. В данной нише лидирующую позицию занимает Volkswagen Tiguan. Кроссоверы В-класса за 2019 год были распроданы в объёме 189,8 тысячи авто, заняв долю в 26%. Лидером в данном сегменте является модель Hyundai Creta с компактными габаритами. Корейский продукт часто становится лидером разного рода рейтингов среди кроссоверов.В числе SUV группы D наиболее востребованной моделью является Skoda Kodiaq. Объём реализации в своём сегменте составляет 149 тысяч авто, что соответствует объёму в 20%. При этом среди крупных SUV в подсегменте E модели пользуются меньшим спросом занимая 10% от общего количества реализованных кроссоверов. На них приходится 71,7 тысячи единиц. Лидером этой группы является модель Toyota LC 200.