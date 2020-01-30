Названы самые популярные российские SUV в разных подсегментах
Аналитики назвали самые востребованные SUV в разных подсегментах. Кроссоверы на протяжении 3 лет показывают устойчивый рост уровня продаж в РФ.
За 2019 год россияне купили 727 тысячи новых транспортных средств сегмента SUV, что почти соответствует показателям 2018 года. В то же время зачастую покупаются более бюджетные модели. На соответствующую группу приходится порядка 86% всех покупок. Наиболее востребованной разновидностью привода является система 4х4. На неё приходится 71% затрат.
Самое большое количество сделок было утверждено по оформлению собственности на новые кроссоверы в подсегменте C. Они заняли 44% оборота российского рынка в общем зачете класса. Речь идёт о 316,5 тысячи реализованных автомобилей. В данной нише лидирующую позицию занимает Volkswagen Tiguan. Кроссоверы В-класса за 2019 год были распроданы в объёме 189,8 тысячи авто, заняв долю в 26%. Лидером в данном сегменте является модель Hyundai Creta с компактными габаритами. Корейский продукт часто становится лидером разного рода рейтингов среди кроссоверов.
В числе SUV группы D наиболее востребованной моделью является Skoda Kodiaq. Объём реализации в своём сегменте составляет 149 тысяч авто, что соответствует объёму в 20%. При этом среди крупных SUV в подсегменте E модели пользуются меньшим спросом занимая 10% от общего количества реализованных кроссоверов. На них приходится 71,7 тысячи единиц. Лидером этой группы является модель Toyota LC 200.
За 2019 год россияне купили 727 тысячи новых транспортных средств сегмента SUV, что почти соответствует показателям 2018 года. В то же время зачастую покупаются более бюджетные модели. На соответствующую группу приходится порядка 86% всех покупок. Наиболее востребованной разновидностью привода является система 4х4. На неё приходится 71% затрат.
Самое большое количество сделок было утверждено по оформлению собственности на новые кроссоверы в подсегменте C. Они заняли 44% оборота российского рынка в общем зачете класса. Речь идёт о 316,5 тысячи реализованных автомобилей. В данной нише лидирующую позицию занимает Volkswagen Tiguan. Кроссоверы В-класса за 2019 год были распроданы в объёме 189,8 тысячи авто, заняв долю в 26%. Лидером в данном сегменте является модель Hyundai Creta с компактными габаритами. Корейский продукт часто становится лидером разного рода рейтингов среди кроссоверов.
В числе SUV группы D наиболее востребованной моделью является Skoda Kodiaq. Объём реализации в своём сегменте составляет 149 тысяч авто, что соответствует объёму в 20%. При этом среди крупных SUV в подсегменте E модели пользуются меньшим спросом занимая 10% от общего количества реализованных кроссоверов. На них приходится 71,7 тысячи единиц. Лидером этой группы является модель Toyota LC 200.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 06:00