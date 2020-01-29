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Игорь Николаев о будущей пенсии: «Если обычная тысяч 20, то за «народного» будет – 50»

Композитор Игорь Николаев рассказал своим поклонникам, на какую пенсию он рассчитывает в ближайшее время. По словам исполнителя, он продолжает активную деятельность в музыкальной сфере, так как пенсионный возраст недавно подняли.
Игорь Николаев о будущей пенсии: «Если обычная тысяч 20, то за «народного» будет – 50»

Игорь Николаев прокомментировал новость о том, что «народному» артисту государство повысило пенсию на 30 тысяч рублей, он добавил: «Если обычная пенсия 20 тысяч, то будет 50». По словам композитора, никто не знает, что может случиться сегодня или завтра, поэтому нужно оставаться благодарным за то, что есть.

Исполнитель отметил, что в советские времена было выживать намного проще, так как оплата даже за один хит могла обеспечить безбедное существование еще достаточно продолжительное время. Однако даже после развала Союза артист не лишился возможности работать. Хотя ему пришлось преодолеть музыкальный путь в непростое для страны время, Игорь Николаев начал петь самостоятельно и снова зарабатывать на жизнь, что в тот период было очень вовремя.

Как известно, талантливому музыканту уже 60 лет и кроме творческих достижений в его жизни есть супруга Юлия Проскурякова и две дочери - Вероника и Юлия. Любящий отец много времени уделяет своей семье? о чем свидетельствуют записи в микроблоге Instagram.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:30

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