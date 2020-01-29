"Мы очень разные люди, не сошлись": Антон Беккужев объяснил причину расставания с Анной Брянской





В интервью телеведущий Антон Беккужев отметил, что они с Анной Брянской по-разному смотрят на жизнь. Участница проекта "Дом-2", по его словам, порхает, она веселая, любит тусить и отдыхать. Беккужев, в свою очередь, смотрит на жизнь иначе, он больше выступает за работу, достижение общих целей, перспектив.В итоге влюбленные решили, что они слишком разные и расстались. На вопрос, свободно ли его сердце, Антон Беккужев отвечает, что да, так как он больше не в отношениях.