На звезду проекта "Дом-2" Маргариту Ларченко на Бали напал вор

В своем микроблоге в Instagram Маргарита Ларченко рассказала, что у нее на протяжении 15 минут тряслись коленки, так как она очень испугалась. Вместе с подругой звезда проекта "Дом-2" решила отправиться посмотреть рассвет, девушки встали в 4:00 утра, а через полчаса на скутере отправились в путь. Поездку подруга Ларченко снимала на телефон. В какой-то момент к ним подъехал мужчина и попытался выхватить телефон из рук, спасло девушек только то, что чехол был с кольцом, а кольцо подруга Ларченко надела на руку.Маргарита Ларченко предостерегла поклонников, чтобы они опасались воров на острове и отметила, мужчина пытался не только забрать гаджет, но и напасть на девушек. Просто у ее подруги оказалось достаточно сил, чтобы отбиться, а локти местного жителя Маргарита Ларченко почувствовала на своей спине. Телефоны звезда проекта "Дом-2" посоветовала прятать в сумки и по возможности для разговоров использовать наушники.