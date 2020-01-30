Антропологи завяили, что пирсингу уже более 12 тысяч лет
Антропологи из Португалии считают, что у людей, которые жили на востоке Африки 12 тысяч лет назад, уже был пирсинг на лице. Причина такого украшения у мужчин может быть связана с половым созреванием.
Отметины, намекающие на наличие пирсинга, были найдены на челюсти у молодого гоминида из Обдувая, останки которого нашли в 1913 году в Танзании. Уже в 1933 году при повторном исследовании ученые заметили необычное изнашивание нижних передних зубов. По мнению экспертов, причиной этого было жевание твердых материалов. Но вскоре ученые из Португалии опровергли эту гипотезу: по их мнению, эти следы остались после пирсингов, которые находились на щеках и под губой.
Так как найденные останки принадлежали взрослому человеку, исследователи полагают, что такое украшение было одним из символов полового созревания у древних людей.
Отметины, намекающие на наличие пирсинга, были найдены на челюсти у молодого гоминида из Обдувая, останки которого нашли в 1913 году в Танзании. Уже в 1933 году при повторном исследовании ученые заметили необычное изнашивание нижних передних зубов. По мнению экспертов, причиной этого было жевание твердых материалов. Но вскоре ученые из Португалии опровергли эту гипотезу: по их мнению, эти следы остались после пирсингов, которые находились на щеках и под губой.
Так как найденные останки принадлежали взрослому человеку, исследователи полагают, что такое украшение было одним из символов полового созревания у древних людей.
Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 08:00