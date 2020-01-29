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Испанские журналисты нашли доказательства второй беременности Анны Курниковой

Анна Курникова является счастливой мамой двойни, которая родилась в союзе с певцом Энрике Иглесиасом. Недавно испанские журналисты нашли доказательства того, что российская теннисистка беременна во второй раз.

Анну Курникову уже несколько дней подряд подозревают во второй беременности, слухи о которой появились после заявлений испанского телеканала Telemundo. Более того, распространялась информация, что спортсменка находится уже на достаточно солидном сроке. Известно, что годом ранее она подарила своему возлюбленному Энрике Иглесиасу двойню. Несмотря на предположения публики, бывшая первая ракетка мира не воспользовалась услугами суррогатной матери, доказав это фотографиями с округлившимся животом.

С течением времени появляется все больше доказательств того, что семья Курниковой пополнится еще одним малышом. По сообщениям иностранных журналистов, недавно был обнаружен новый снимок чемпионки, где она позировала на яхте с певцом из Испании. Одна деталь не осталась незамеченной: тело Курниковой явно выдавало факт того, что она пребывает в интересном положении. Стоит отметить, что несмотря на 18-летний период отношений с Иглесиасом, будущая мама не торопится со свадьбой.

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Спорт
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:19

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