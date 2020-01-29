Елена Степаненко хочет оставить все наследство дочери Евгения Петросяна





В суде уже официально расторгли брак Степаненко и Петросяна, но теперь они должны завершить процесс раздела имущества. Адвокат юмориста Сергей Жорин заявил, что экс-супруга его подопечного умышленно затягивает сам процесс, параллельно высказывая претензии на существенную долю собственности бывшего мужа. Юрист отмечает, что речь касается объектов, которые не являются её имуществом., - приводит издание «Собеседник» слова подруги дочери Петросяна.В то же время адвокат Жорин отмечает, что Степаненко стала заметно ближе общаться с Викториной. Сам Петросян с ней имел плохие отношения. Юрист подчеркивает, что у юмористки ранее не было особо близких отношений с дочерью мужа от прошлого брака. Сергей Жорин считает, что такие действия могут иметь некий подтекст, хотя окружение Петросяна говорит об искренности дружбы.