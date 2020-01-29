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Елена Степаненко хочет оставить все наследство дочери Евгения Петросяна

Елена Степаненко намерена оставить всё своё наследство дочке Евгения Петросяна Викторине. Разбирательство артистов по делу о разводе продолжается.

В суде уже официально расторгли брак Степаненко и Петросяна, но теперь они должны завершить процесс раздела имущества. Адвокат юмориста Сергей Жорин заявил, что экс-супруга его подопечного умышленно затягивает сам процесс, параллельно высказывая претензии на существенную долю собственности бывшего мужа. Юрист отмечает, что речь касается объектов, которые не являются её имуществом.

«Елена Степаненко уже дала обещание оставить всё своё наследство в пользу Викторины. Прямо сказала, что нет никого более близкого для неё», - приводит издание «Собеседник» слова подруги дочери Петросяна.

В то же время адвокат Жорин отмечает, что Степаненко стала заметно ближе общаться с Викториной. Сам Петросян с ней имел плохие отношения. Юрист подчеркивает, что у юмористки ранее не было особо близких отношений с дочерью мужа от прошлого брака. Сергей Жорин считает, что такие действия могут иметь некий подтекст, хотя окружение Петросяна говорит об искренности дружбы.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:11

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