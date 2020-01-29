"Они пока так далеко не заглядывают": В команде Ольги Бузовой опровергли слухи о беременности певицы





На снимках в купальнике поклонники заметили, что у Ольги Бузовой увеличилась грудь. На празднике в честь своего дня рождения певица предстала в облегающем платье красного цвета, заметен был, по мнению фанатов, и слегка округлившийся живот исполнительницы. Многие тут же решили, что это признаки беременности, к тому же на своей вечеринке телеведущая проекта "Дом-2" почти не пила, а в Таиланде внимательно следила за рационом.Тем не менее, в команде Ольги Бузовой опровергли все домыслы, объяснив, что певица не беременна, так далеко она и Давид Манукян пока не заглядывают. Тем не менее, фанаты уже заметили на безымянном пальце звезды кольцо, возможно, его подарил возлюбленный. Также появились сведения, якобы влюбленные познакомились с родителями друг друга, а значит, свадьба, скорее всего, не за горами.