АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 68.68 USD 62.39
Курс валют на 30.01.2020

Психологи объяснили, что пытается сказать подсознание во время ночных кошмаров

Психологи во всем мире сошлись во мнении, что ночные кошмары не нуждаются в мистическом истолковании. В результате ряда экспериментов специалисты выяснили, что тревожные состояния, а также эмоциональные расстройства влияют на работу подсознания во время отдыха. Таким образом, они смогли объяснить некоторые сюжеты.
Психологи объяснили, что пытается сказать подсознание во время ночных кошмаров

Сон, в котором человек тонет, чаще всего свидетельствует об его эмоциональном перенапряжении. Скорее всего, он переживает сложный этап в своей жизни и подавляет большое количество сильных чувств, не давая им выход. В таком случае эксперты рекомендуют услышать свое подсознание и отпустить все зажимы внутри себя.

Если человеку снится кошмар, где он оказался в ловушке без выхода и шансов освободиться, это может означать его буквальное ощущение замкнутости и безысходности. Психологи советуют провести самоанализ и дать честный ответ на вопрос: «Какая ловушка есть в моей жизни?» или «Какая сфера моей жизни меня сковывает?».

Если человек падает с дома, скалы или другой высоты, можно говорить о высоком уровне беспокойства и эмоциональном выгорании. По словам хронобиологов, в таком стрессовом состоянии стоит задуматься об изменения графика работы и пересмотреть количество времени, уделяемое на отдых.

Если во сне стреляют, то этиология кошмара может быть разной, в зависимости от общей картины. Однако чаще стрельба указывает на чувство вины и конфликтную ситуацию с людьми из ближайшего круга общения, например, родственниками или сотрудниками по работе.

Кошмар с преследованиями означает, что человек избегает определенных навязчивых мыслей. Также через сон подсознание может указывать на прошлые ошибки или переживания, которые человек до сих пор помнит. Психологи настоятельно рекомендуют обратиться за помощью к специалисту, если такие сюжеты снятся регулярно и вызывают сильный стресс.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США археологи нашли защищающий от демонов талисман…
Французские ученые доказали присутствие в крови человека дышащих…
Ученые: Изменение орбиты Земли дало возможность предкам людей покорить огромные…
Врачи рассказали о семи популярных мифах об аденоидах у…
Подписчики упрекнули Дану Борисову за набранный вес и неудачные…
Валерий Сюткин отказался комментировать скандал с Ириной Отиевой: "Сплетничать о певице…
Иван Янковский признался, что мечтает о семье и…
Женщина с тремя детьми 34 дня блуждала в джунглях на границе Перу и…
Вадим Манукян раскритиковал Наталью Андрейченко за резкие слова в адрес…
Ученые: Морская звезда поможет людям выздоравливать в 100 раз…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров грубо обращается с маленьким сыном…
«Война» между фанатами Витаса и Димаша Кудайбергена возобновилась из-за «Оперы…
Звезда КВН Овик Григорян впал в…
Беременную жену Константина Эрнста расширение для Instagram сравнило с…
«Был в шоке»: Юлия Проскурякова удивила Игоря Николаева поступлением в…
"Хватит молодиться": Стаса Костюшкина раскритиковали за демонстрацию физической…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель забылась и раздвинула ноги прямо перед…
Иван Янковский поблагодарил Гарика Харламова «за то, что остался…
Компания Lotus показала спорткар «на каждый…
Инна Маликова назло хейтерам примерила провокационный наряд “не по…
Астрономы-любители зафиксировали новый вид северного сияния…
Новая жена Андрея Григорьева-Апполонова высказалась о его «внебрачном…
Итальянские ученые обнаружили “призрачные частицы” в недрах…
Стефания Маликова подготовила для знаменитого отца интригующий…
В Индии обнаружена древняя статуя бога…
Названы заболевания человека, передавшиеся от…
Хейли Бибер показала фанатам врожденную мутацию…
Ученые из Франции нашли следы пребывания древнего человека в Восточной…
Просмотреть все новости