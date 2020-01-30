Психологи объяснили, что пытается сказать подсознание во время ночных кошмаров





Сон, в котором человек тонет, чаще всего свидетельствует об его эмоциональном перенапряжении. Скорее всего, он переживает сложный этап в своей жизни и подавляет большое количество сильных чувств, не давая им выход. В таком случае эксперты рекомендуют услышать свое подсознание и отпустить все зажимы внутри себя.Если человеку снится кошмар, где он оказался в ловушке без выхода и шансов освободиться, это может означать его буквальное ощущение замкнутости и безысходности. Психологи советуют провести самоанализ и дать честный ответ на вопрос: «Какая ловушка есть в моей жизни?» или «Какая сфера моей жизни меня сковывает?».Если человек падает с дома, скалы или другой высоты, можно говорить о высоком уровне беспокойства и эмоциональном выгорании. По словам хронобиологов, в таком стрессовом состоянии стоит задуматься об изменения графика работы и пересмотреть количество времени, уделяемое на отдых.Если во сне стреляют, то этиология кошмара может быть разной, в зависимости от общей картины. Однако чаще стрельба указывает на чувство вины и конфликтную ситуацию с людьми из ближайшего круга общения, например, родственниками или сотрудниками по работе.Кошмар с преследованиями означает, что человек избегает определенных навязчивых мыслей. Также через сон подсознание может указывать на прошлые ошибки или переживания, которые человек до сих пор помнит. Психологи настоятельно рекомендуют обратиться за помощью к специалисту, если такие сюжеты снятся регулярно и вызывают сильный стресс.