Игорь Николаев о подарке Аллы Пугачевой: "Купила маленькую дворняжку у нетрезвого человека в тулупчике"





Игорь Николаев поделился необычной историей в новом интервью, которая произошла с ним в прошедший день рождения. Известно, что накануне своего 60-летия он получил в подарок собаку от Аллы Пугачевой, приехавшей к давнему другу в гости. Певица решила покататься на санках с поп-исполнителем, но в какой-то момент они застряли на участке дороги, где в их сторону приближался автобус. Водитель успел среагировать вовремя и остановить транспортное средство в паре метров от пары.Признав в них Примадонну и знаменитого певца, шофер согласился покатать их по району, где они впоследствии вышли на прогулку. Именно тогда 70-летняя артистка спросила Николаева, что ему подарить. Музыкант не успел ответить, поскольку к ним поспешно обратился нетрезвый человек с предложением купить щенка. Пугачева с юмором отнеслось к ситуации и вручила дворняжку своему другу со словами: "Вот тебе подарок!". Впоследствии старшая дочь Николаева Юля нарекла собаку Ладой и до сих пор заботится о ней.