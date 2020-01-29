"Просто не фотографируемся": Звезда проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь опровергла слухи о разрыве дружбы с Ксенией Бородиной





На своей странице в Instagram звезда проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь ответила на вопросы подписчиков. Как известно, блондинка уже долгое время проживает в Турции, но и бывает в России. Уже дважды блогер прилетала в родную страну, но с Ксенией Бородиной, как думали фанаты, не общалась. Фолловеры поспешили поинтересоваться у звезды реалити-шоу, в чем причина разрыва их дружеских отношений.Дарья Пынзарь поспешила опровергнуть слухи о ссоре между ними и отметила, что с Ксенией Бородиной она общается и встречается, просто не выставляет совместные с телеведущей фотографии.- написала блондинка.