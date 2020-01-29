"Просто не фотографируемся": Звезда проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь опровергла слухи о разрыве дружбы с Ксенией Бородиной
Телеведущая Ксения Бородина известна тем, что периодически проводит так называемую "чистку" среди подруг, которые становятся ей не по душе. Недавно в Сети появились слухи, что звезда перестала дружить и с давней подругой Дарьей Пынзарь, но последняя опровергла подобные слухи.
На своей странице в Instagram звезда проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь ответила на вопросы подписчиков. Как известно, блондинка уже долгое время проживает в Турции, но и бывает в России. Уже дважды блогер прилетала в родную страну, но с Ксенией Бородиной, как думали фанаты, не общалась. Фолловеры поспешили поинтересоваться у звезды реалити-шоу, в чем причина разрыва их дружеских отношений.
Дарья Пынзарь поспешила опровергнуть слухи о ссоре между ними и отметила, что с Ксенией Бородиной она общается и встречается, просто не выставляет совместные с телеведущей фотографии. "Вы думаете, что я все в Instagram выставляю?" - написала блондинка.
На своей странице в Instagram звезда проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь ответила на вопросы подписчиков. Как известно, блондинка уже долгое время проживает в Турции, но и бывает в России. Уже дважды блогер прилетала в родную страну, но с Ксенией Бородиной, как думали фанаты, не общалась. Фолловеры поспешили поинтересоваться у звезды реалити-шоу, в чем причина разрыва их дружеских отношений.
Дарья Пынзарь поспешила опровергнуть слухи о ссоре между ними и отметила, что с Ксенией Бородиной она общается и встречается, просто не выставляет совместные с телеведущей фотографии. "Вы думаете, что я все в Instagram выставляю?" - написала блондинка.