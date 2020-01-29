Врачи назвали продукты питания для облегчения симптомов ПМС у женщин





Медики рассказали, что часто менструацию сопровождают запоры и вздутие живота. Чтобы устранить различные симптомы, необходимо привести в норму водный баланс организма, поэтому ученые рекомендуют употреблять арбузы. В составе этих продуктов очень много нутриентов и витамина В.Семечки содержат большое количество жирных кислот, таких как Омега-3, они уменьшают воспалительные процессы и способны снимать боль во время ПМС. Проблему с перепадами настроения, которые часто присутствуют перед менструацией, могут устранить грибы, содержащие витамин D и эстроген.Также медики считают очень полезными различные виды рыбы, богатой Омега-3. Бобы способствуют предотвращению раздражительности и маточных сокращений благодаря содержанию магния.