Участник проекта "Дом-2" Алексей Купин решил набрать 10 килограммов веса после 8 месяцев отсутствия тренировок
Участник проекта "Дом-2" Алексей Купин после резкого похудения решил набрать вес, причем добавить 10 килограммов уже до 8 марта. В соцсети Instagram избранник Майи Донцовой показал снимки в одних трусах, чтобы показать свою текущую форму до старта занятий.
Соответствующие фотографии Алексей Купин показал накануне, однако кроме восхищенных комплиментов он получил и волну критики в свою сторону. Так, хейтеры посчитали, что избранник Майи Донцовой хочет казаться лучше, чем есть на самом деле. Другими словами, в Сети пишут, что Купин что-то подложил себе в нижнее белье, чтобы продемонстрировать мужское достоинство.
В описании Алексей Купин отметил, что на данный момент он весит 83 килограмма, а не тренировался уже 8 месяцев. Поклонники попросили участника проекта "Дом-2" делиться своим опытом и тренировками, которые он будет использовать в достижении своих целей.
Соответствующие фотографии Алексей Купин показал накануне, однако кроме восхищенных комплиментов он получил и волну критики в свою сторону. Так, хейтеры посчитали, что избранник Майи Донцовой хочет казаться лучше, чем есть на самом деле. Другими словами, в Сети пишут, что Купин что-то подложил себе в нижнее белье, чтобы продемонстрировать мужское достоинство.
В описании Алексей Купин отметил, что на данный момент он весит 83 килограмма, а не тренировался уже 8 месяцев. Поклонники попросили участника проекта "Дом-2" делиться своим опытом и тренировками, которые он будет использовать в достижении своих целей.