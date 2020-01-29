Участник проекта "Дом-2" Алексей Купин решил набрать 10 килограммов веса после 8 месяцев отсутствия тренировок

Соответствующие фотографии Алексей Купин показал накануне, однако кроме восхищенных комплиментов он получил и волну критики в свою сторону. Так, хейтеры посчитали, что избранник Майи Донцовой хочет казаться лучше, чем есть на самом деле. Другими словами, в Сети пишут, что Купин что-то подложил себе в нижнее белье, чтобы продемонстрировать мужское достоинство.В описании Алексей Купин отметил, что на данный момент он весит 83 килограмма, а не тренировался уже 8 месяцев. Поклонники попросили участника проекта "Дом-2" делиться своим опытом и тренировками, которые он будет использовать в достижении своих целей.