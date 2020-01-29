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Нелли Уварова, Александра Бортич и некоторые актрисы не побоялись кардинально изменить свой образ ради роли в кино.

Российские актрисы Нелли Уварова, Александра Бортич и другие не побоялись кардинально изменить свой образ ради роли в кино. Такие перемены помогли каждой звезде перевоплотится в свою героиню и завоевать еще большую любовь фанатов.
Нелли Уварова, Александра Бортич и некоторые актрисы не побоялись кардинально изменить свой образ ради роли в кино.

Полина Максимова похудела на 12 килограммов и обрезала длинные волосы для роли в кинокартине «Без меня». Фильм стал одной из лучших премьер 2018 года и еще больше прославил звезду.

Марине Кожевниковой пришлось пожертвовать своими локонами, чтобы сыграть в фильме «Батальонъ». Кассовый сбор драмы превысил почти 9 миллионов долларов, что было очень много для премьеры 5 лет назад.

Нелли Уварова полностью изменила свой образ для роли Кати в популярном телесериале «Не родись красивой». Эта героиня до сих пор пользуется любовью у зрителей.

Задача Веры Сотниковой была набрать 15 лишних килограммов веса и перекрасить волосы в черный цвет, чтобы быть максимально похожей на главную героиню сериала «Людмила». Зрители до сих пор отзываются о картине 2013 года, как о самой эмоциональной и настоящей за последние годы.

Александра Бортич попрощалась со своей стройной фигурой, прибавив более 20 килограммов для исполнения роли в фильме «Я худею». Результат превзошёл все ожидания, а кассовый сбор фильма побил все рейтинги за предыдущее десятилетие.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:58

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