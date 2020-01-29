"Просила просто не оскорблять": Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно пожаловалась на обвинения в травле Ольги Рапунцель





Не так давно беременные Ольга Рапунцель и Саша Черно сильно поссорились. Затем участницы смогли найти общий язык и договорились, по словам Черно, что следующая за оскорбления в адрес другой заплатит 75 тысяч рублей. Тем не менее, уточнила избранница Оганесяна, супруга Дмитрия Дмитренко не сдержалась и оскорбила коллегу. Теперь же, добавила Саша Черно, виноватой пытаются выставить ее.Саша Черно написала, что Рапунцель, скорее всего, добивается отдельного жилья для себя и семьи, а потому всячески пытается спровоцировать скандал, затем жалуясь, что ее Черно и весь коллектив попросту травят. Избранница Иосифа Оганесяна в шоке от сложившихся обстоятельств. Деньги ей после оскорблений не нужны, она просто просила коллегу по проекту ее больше не оскорблять и не унижать. К ней не прислушались, а что делать дальше, девушка уже не знает.Саша Черно подчеркнула, у каждой пары на проекте есть свои проблемы и она их решает, но трогать и оскорблять других неприемлемо, особенно соседей.