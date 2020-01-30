В США археологи нашли защищающий от демонов талисман ведьмы





Уникальный артефакт был обнаружен около очага из кирпича, который был возведен конфедератами в 1861 году. Найденная бутылка имеет 13 см в высоту и 8 см в ширину. Несмотря на то, что стекло сохранилось до наших дней, археологи особенно заинтересовались содержимым. Емкость была заполнена ржавыми гвоздями, которые, согласно поверьям прошлого, должны были защищать от темных сил и колдовства.Такие атрибуты могли также содержать волосы, ногти и мочу владельца. Предмет помещали в очаг, чтобы пламя согревало содержимое и приводило “амулет” в действие.