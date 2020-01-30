В США археологи нашли защищающий от демонов талисман ведьмы
Во время раскопок в американском штате Вирджиния археологи нашли талисман ведьмы, защищающий от демонов. Им оказалась стеклянная бутылка, которую использовали солдаты во время гражданской войны.
Уникальный артефакт был обнаружен около очага из кирпича, который был возведен конфедератами в 1861 году. Найденная бутылка имеет 13 см в высоту и 8 см в ширину. Несмотря на то, что стекло сохранилось до наших дней, археологи особенно заинтересовались содержимым. Емкость была заполнена ржавыми гвоздями, которые, согласно поверьям прошлого, должны были защищать от темных сил и колдовства.
Такие атрибуты могли также содержать волосы, ногти и мочу владельца. Предмет помещали в очаг, чтобы пламя согревало содержимое и приводило “амулет” в действие.
Уникальный артефакт был обнаружен около очага из кирпича, который был возведен конфедератами в 1861 году. Найденная бутылка имеет 13 см в высоту и 8 см в ширину. Несмотря на то, что стекло сохранилось до наших дней, археологи особенно заинтересовались содержимым. Емкость была заполнена ржавыми гвоздями, которые, согласно поверьям прошлого, должны были защищать от темных сил и колдовства.
Такие атрибуты могли также содержать волосы, ногти и мочу владельца. Предмет помещали в очаг, чтобы пламя согревало содержимое и приводило “амулет” в действие.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:00