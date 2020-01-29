Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отмечают годовщину венчания

На данный момент экс-супруг телеведущей Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, тренируется со своей командой "Рубин", за которую начал играть не так давно. У спортсменов второй сбор, а беременная Анастасия Костенко осталась дома. Несмотря на то, что роды должны пройти совсем скоро, как известно, супруги ждут появления на свет второй девочки, она надеется, что супруг вернется до знаменательной даты.Сегодня же Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поздравили друг друга с годовщиной венчания. Спортсмен назвал супругу "своей девочкой", трогательно признался ей в любви и отметил, что сделает все, чтобы видеть жену и дочерей счастливыми. В заключение футболист пообещал в скором времени быть рядом с избранницей.Анастасия Костенко, в свою очередь, опубликовала на своей странице несколько снимков с таинства венчания, посвятив своему супругу стихотворение, где призналась в любви и поблагодарила за совместную жизнь, мужество, верность, защиту и спокойствие.