Анна Семенович планирует пройти "марафон стройности"

Анна Семенович рассказала, что ранее она уже использовала такой метод для похудения, и результаты были очень заметны. Певица планирует скинуть лишние килограммы с помощью отказа от пищи после ужина. Знаменитость не будет мучить себя жесткими диетами, от мучного и сладкого насовсем не отказывается, лишь уменьшает порции в своем рационе.Семенович предложила подписчикам и фанатам проходить такой "марафон" и приводить тело в норму вместе с ней. Певица планирует не только соблюдать правильное питание, но и заниматься спортом. Многие люди уже согласились и поддерживают знаменитость у неё на странице в Instagram.