Французские ученые доказали присутствие в крови человека дышащих митохондрий





Команда ученых из Института исследований рака в Монпелье под управлением Алена Тьерри считает, что свободно перемещающиеся по телу человека функциональные митохондрии могут участвовать в межклеточной коммуникации. Эти составляющие клетки эукариот синтезируют молекулы АТФ, что обеспечивает поступление энергии. Они могут самостоятельно синтезировать белки и имеют свой геном, но ранее ученые не обнаруживали их в организме вне другой клетки. В рамках нового исследования медики провели изучение клеток крови более 100 человек и нашли от 200 тыс до 3,7 млн митохондрий на один миллилитр плазмы.Анализ подтвердил, что свободные митохондрии могут осуществлять свои обычные функции. Они могут участвовать в некоторых процессах, которые требуют связи между клетками.