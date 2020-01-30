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Французские ученые доказали присутствие в крови человека дышащих митохондрий

Французские ученые доказали, что в крови человека находятся дышащие митохондрии. Результаты проведенного исследования опубликованы в научном издании FACEB.

Команда ученых из Института исследований рака в Монпелье под управлением Алена Тьерри считает, что свободно перемещающиеся по телу человека функциональные митохондрии могут участвовать в межклеточной коммуникации. Эти составляющие клетки эукариот синтезируют молекулы АТФ, что обеспечивает поступление энергии. Они могут самостоятельно синтезировать белки и имеют свой геном, но ранее ученые не обнаруживали их в организме вне другой клетки. В рамках нового исследования медики провели изучение клеток крови более 100 человек и нашли от 200 тыс до 3,7 млн митохондрий на один миллилитр плазмы.

Анализ подтвердил, что свободные митохондрии могут осуществлять свои обычные функции. Они могут участвовать в некоторых процессах, которые требуют связи между клетками.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:00

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