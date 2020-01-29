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Дмитрий Тарасов показал снимок Анастасии Костенко на последних сроках беременности без макияжа

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко в ближайшие недели ждут пополнения в семье. Накануне спортсмен опубликовал в разделе Stories в Instagram снимки беременной жены, где она предстала без макияжа.
Дмитрий Тарасов показал снимок Анастасии Костенко на последних сроках беременности без макияжа

Анастасия Костенко находится на последнем месяце беременности, будущие родители пока не раскрывают дату родов, однако они признались, что родится у них девочка. Теперь же поклонники с нетерпением ожидают пополнения в семье Тарасовых и следят за новостями в их соцсетях. Накануне Дмитрий Тарасов вернулся со сборов своей команды "Рубин", за которую сейчас играет.

Футболист в разделе Stories в Instagram опубликовал снимок из машины, где показал Анастасию Костенко, модель предстала без макияжа. Поклонники пришли к выводу, что модель выглядит немного уставшей и опухшей, что нормально на таком позднем сроке беременности. Тем не менее, в своем микроблоге модель публикует только обработанные снимки.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:51

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