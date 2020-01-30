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Ученые: Изменение орбиты Земли дало возможность предкам людей покорить огромные территории

Ученые, которые изучили перемены в климате за последние 140 тысяч лет, пришли к выводам, что человеческую цивилизацию породило изменение орбиты Земли. Благодаря периоду дождей предкам удалось покорить огромные территории.

Джон Куцбах со своими коллегами изучил климатические изменения, а также информацию о растительности на территории Аравии, Средиземноморья и Африки. В исследовании была описана модель, в которой объяснялось, как в этих регионах менялся климат на протяжении 140 тысяч лет. Благодаря этим сведениям удалось установить связь между орбитой и климатом планеты, ледниковыми щитами и концентрацией парниковых газов.

Оказалось, что примерно 125 тысяч лет назад на Аравийском полуострове и в северной Африке часто были летние муссонные дожди. Это привело к сужению пустынь, и как следствие, увеличению числа пастбищ. Из-за того, что изменилось положение планеты относительно Солнца, возросло количество осадков в зимнее время.

Модель показала, что каждые 10 тысяч лет летом Северное полушарие находится в самой далекой точке от светила, и ближе всего – зимой. Кроме этого, зимние средиземноморские штормы усиливались из-за воздействия парниковых газов и наличия ледяных щитов. После этого зафиксировали охлаждение поблизости экватора, что привело к уменьшению лесного покрова на Земле и к сухому климату.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 01:00

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