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Компания Nissan запустила в РФ онлайн-сервис для поиска авто у дилеров

Компания Nissan запустила для РФ онлайн-сервис, помогающий вести поиск автомобилей у дилеров. Виртуальный каталог станет включать в себя актуальные сведения относительно 126 ДЦ японской марки, расположенных по всем регионам государства.
Компания Nissan запустила в РФ онлайн-сервис для поиска авто у дилеров

Россиянам несколько упростили задание по розыску интересных им транспортных средств благодаря функции «Автомобили в наличии». Для выяснения факта наличия требуемой версии, потенциальному покупателю потребуется описать системе нужные параметры модели. Для облегчения процесса подбора используется удобная навигация на интернет-портале и специальные фильтры. Новый сервис помогает найти X-Trail, Qashqai, Terrano, Murano. Они ограничены версиями, распространяемыми по авторынку РФ.

Местоположение покупателя вычисляется автоматически для предложения максимально близкого дилерского центра. В случае необходимости можно расширить список городов для продолжения поиска. После подбора всех опций и нахождения нужного авто, пользователю предложат оформить заявку на приобретение либо прохождение тест-драйва.

Помимо этого, будет предоставлен расчет цены транспорта с учётом предоставляемых скидок и активации программы Трейд-ин. Оценить собственное авто для последней опции можно за счет использования готового калькулятора. Потребуется отметить марку и модель, год производства, конкретную модификацию, цвет корпуса, число бывших собственников, город реализации и общий пробег. В результате система предоставит объём возможной выгоды для покупателя новинки от Nissan. В феврале компания намерена провести обновление своего каталога товаров по опции поиска через пункт «Автомобили в наличии». В нём откроются возможности онлайн-предоплаты, которая на первое время станет предоставляться 26 самым опытным дилерам.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:18

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