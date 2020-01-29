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Биологи обнаружили сходство между мозгом кальмара и собаки

Австралийские ученые из Квинслендского университета составили карту нейронных связей у каракатицевидного кальмара. Биологи обнаружили сходство между сложностью мозга морского животного и собаки.

Недавно созданный исследователями из Австралии «мозговой атлас» рифовых кальмаров впервые показывает, насколько сложны нейронные сети головоногих моллюсков. Их способность к обработке может приближаться к способностям млекопитающих. Современные головоногие (группа из осьминогов, каракатиц и кальмаров) имеют необычно сформированный мозг, приближающийся по структуре к таковому у собаки и превосходящий мышей и крыс по количеству нейронов.
 
Кальмары имеют самую сложную центральную нервную систему из всех беспозвоночных. В сочетании с их развитыми зрительными системами и тактильными конечностями это делает особей одними из самых «изобретательных» хищников в море. Известно, что биологи из Квинслендского института мозга создали на основе МРТ карту мозга каракатицевидного кальмара, которая насчитывает около 280 известных связей и еще 145 неописанных путей. Среди последних были обнаружены нейронные цепочки, специально предназначенные для маскировки и визуального общения, что дает животному уникальную способность избегать хищников, охотиться и общаться, используя «динамические изменения цвета».

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:52

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