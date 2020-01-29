Биологи обнаружили сходство между мозгом кальмара и собаки





Недавно созданный исследователями из Австралии «мозговой атлас» рифовых кальмаров впервые показывает, насколько сложны нейронные сети головоногих моллюсков. Их способность к обработке может приближаться к способностям млекопитающих. Современные головоногие (группа из осьминогов, каракатиц и кальмаров) имеют необычно сформированный мозг, приближающийся по структуре к таковому у собаки и превосходящий мышей и крыс по количеству нейронов.Кальмары имеют самую сложную центральную нервную систему из всех беспозвоночных. В сочетании с их развитыми зрительными системами и тактильными конечностями это делает особей одними из самых «изобретательных» хищников в море. Известно, что биологи из Квинслендского института мозга создали на основе МРТ карту мозга каракатицевидного кальмара, которая насчитывает около 280 известных связей и еще 145 неописанных путей. Среди последних были обнаружены нейронные цепочки, специально предназначенные для маскировки и визуального общения, что дает животному уникальную способность избегать хищников, охотиться и общаться, используя «динамические изменения цвета».