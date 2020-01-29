Компания SEAT официально представила новое поколение хэтчбека Leon





Это будет уже IV поколение хэтча SEAT Leon. В связи с этим авто оснастили совершенно новым дизайном экстерьера и несколько скорректировали пропорции. Новинку показали в Марторелле. Отмечается, что авто получило улучшение аэродинамики, поскольку коэффициент лобового сопротивления стал меньше приблизительно на 8%. Авто оснастили широкофюзеляжной задней оптикой. Новинка использует полностью светодиодные фары с динамическими «поворотниками».SEAT Leon укомплектован дисплеем диагональю 10,25 дюйма для отображения приборной панели. Другие экраны размерами 8,25” и 10” используются как часть системы мультимедиа. Стартовые сборки хетча испанской компании будут оснащены двигателем TSI объёмом 1 л и производительностью 90 либо 110 «лошадок». Альтернативой для него станут TSI на 1,5 л при мощности 130 «лошадей» либо 2-литровый двигатель на 190 «лошадей», работающий в паре с автоматической трансмиссией.По аналогии с электрическим VW Golf GTE, новое поколение SEAT Leon станет использовать плагин-гибридный привод, состоящий из ДВС объёмом 1,4 л и электромотора. В паре с ними станет работать 6-диапазонный «робот» DSG. Аккумулятор с ёмкостью 13 кВт*ч обеспечит движение при истощении горючего топлива. Общая мощность такого силового узла составляет 204 «лошадки», а запас движения на электрическом приводе приблизительно равен 60 км.