Экстрасенс Саона заявила, что Анита Цой в будущем перенесет пластическую операцию





2019 год можно по праву называть сложным периодом для Аниты Цой, которая страдала от серьезных проблем со здоровьем. Известно, что из-за плохого самочувствия певице пришлось не только отменять концерты, но и перенести несколько срочных операций. Ведунья Саона сделала более позитивный прогноз для исполнительницы на текущий год, который станет чрезвычайно насыщенным на события. Они будут иметь как позитивный, так и менее приятный характер.Саона утверждает, что в скором времени 48-летняя артистка радикально поменяет свой стиль и даже с большой вероятностью воспользуется услугами пластических хирургов. Менее кардинальными, скорее всего, станут изменения в цвете и форме прически, а также гардеробе. Кроме того, Анита Цой может более активно заняться собой и сбросить несколько лишних килограммов. Что касается карьеры, то Саона предрекает выпуск новых хитов и даже расширение деятельности в виде открытия детской студии. В личной жизни звезды намечаются желания завести ребенка, которые вряд-ли сбудутся, учитывая отказ от суррогатного материнства.