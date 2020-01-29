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Алена Бабенко исполнила за кулисами танец с «беременным» животом

В своем микроблоге Instagram 47-летняя Алена Бабенко удивила подписчиков танцем с «беременным» животом. Актриса театра станцевала за кулисами в антракте спектакля «Враги. История любви».
Алена Бабенко исполнила за кулисами танец с «беременным» животом

В перерыве артистка записала зажигательное видео, но его особенность была в том, что в глаза сразу бросался огромный живот. Многие фолловеры подумали, что Алена Бабенко на самом деле ждет ребенка. Но «беременный» живот был для роли женщины-еврейки, которая по сценарию спектакля находится в «интересном положении».

Некоторые комментаторы отметили, что беременность актрисе очень идет. Алена Бабенко, которая уже стала бабушкой пять лет назад, в реальной жизни об этом не задумывается. У сына Никиты, рожденного в первом браке актрисы, родился мальчик, которого назвали Теодором. Знаменитость призналась, что она рассмотрела во внуке творческий потенциал, но если ребенок решит выбрать актерскую профессию, она постарается привести веские доводы, чтобы его отговорить.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:52

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