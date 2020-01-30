Названы бесполезные кухонные приспособления, которые можно заменить ножом
Эксперты назвали бесполезные кухонные приспособления, которые можно заменить одним ножом. Таким образом можно сэкономить пространство для хранения и деньги.
Специалисты советуют заменить ножом из керамики терку-слайсер, которую тяжело мыть. Яблокорезка позволяет нарезать фрукт на ровные кусочки, но это можно сделать данным предметом. Для нарезки авокадо тоже существует специальное приспособление, которое многие называют малоэффективным и неудобным. Подобная вещь создана также для бананов и клубники, которые часто оказываются невостребованными в хозяйстве.
В продаже также имеются специальные гаджеты для нарезки винограда, которые можно использовать для шинковки помидоров черри. Нож для пиццы можно заменить обычным, как и приспособление для нарезки томатов, бубликов, масла и чеснока.
Специалисты советуют заменить ножом из керамики терку-слайсер, которую тяжело мыть. Яблокорезка позволяет нарезать фрукт на ровные кусочки, но это можно сделать данным предметом. Для нарезки авокадо тоже существует специальное приспособление, которое многие называют малоэффективным и неудобным. Подобная вещь создана также для бананов и клубники, которые часто оказываются невостребованными в хозяйстве.
В продаже также имеются специальные гаджеты для нарезки винограда, которые можно использовать для шинковки помидоров черри. Нож для пиццы можно заменить обычным, как и приспособление для нарезки томатов, бубликов, масла и чеснока.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:00