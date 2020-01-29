Анастасия Ивлеева опровергла слухи о негативном отношении к детям





Суть распространенной цитаты заключалась в том, что дети – это «бесполезный мусор», и для начала, в жизни нужно реализовать себя как личность. Популярная ведущая опровергла эти слова, опубликовав в своем Instagram-профиле stories с текстом: «Я такого никогда не могла сказать. Идиоты».Недавно в общении со своими поклонниками, один из фанатов спросил у блогера, считает ли она "тупостью" рожать ребенка. Звезда резко ответила, что глупо задавать подобные вопросы. Кроме этого, в Сети Анастасия Ивлеева часто сталкивается с волной вопросов о личной жизни. Звезда устала от постоянных расспросов, которые только раздражают ее и супруга. Известная ведущая вышла замуж в прошлом году за популярного певца Элджея. Лишь недавно она продемонстрировала кольцо подписчикам своего Интернет-канала.