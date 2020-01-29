Валерия поздравила Дмитрия Маликова с днем рождения совместным фото

Дмитрию Маликову 29 января исполнилось 50 лет, в связи с чем его осыпали поздравлениями коллеги и многочисленные поклонники. Жена Иосифа Пригожина в своем микроблоге разместила совместное фото с именинником, а также пожелала ему быть здоровым, творить, любить и быть любимым. В комментариях фолловеры заявили, что с годами музыкант не меняется, а Валерия на новом снимке показала свою нежность и естественную красоту.В интервью для Teleprogramma Дмитрий Маликов рассказал, что планирует отметить юбилей в кругу семьи и близких людей. Гостей может быть больше сотни, поскольку у звезды “уже прожита жизнь”.