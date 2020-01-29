Анастасия Волочкова хочет взыскать с экс-мужа Игоря Вдовина 3 млн долларов





В 2007 году прима-балерина вышла замуж за успешного и влиятельного бизнесмена Игоря Вдовина. Многие завидовали Волочковой, потому что она выбрала себе в спутники жизни богатого мужчину, но, как утверждает знаменитость, она сама его и содержала.По словам танцовщицы, для раскрутки одного из бизнес-дел мужа она дала ему три миллиона долларов, которые он до сих пор не вернул. Волочкова утверждает, что мирным способом решить разногласия у них не получилось, а сама история длится уже больше десяти лет. Балерина приняла решение вернуть свои средства с помощью закона и суда. Волочкова думает, что такой поступок её бывшему мужу вернется, как бумеранг. На средства балерины Вдовин якобы содержал своих женщин и детей, из-за чего она теперь решила судится с ним и планирует вернуть свои деньги, которые ранее заняла бизнесмену.На данный момент известно, что сердце экс-супруга Анастасии Волочковой несвободно. Прима российского балета также начала новые отношения, но не разглашает имя возлюбленного. Тем не менее, в скором времени пара планирует сыграть свадьбу.