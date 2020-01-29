Наталья Андрейченко прокомментировала развод Максима Дунаевского с Мариной Рождественской

Во время съемок на телеканале «Россия-1» Максим Дунаевский заявил, что разводится. Музыкант признался, что имеет новую избранницу, и вскоре восьмой раз пойдет в ЗАГС. У композитора и Марины Рождественской в 2002 году родилась дочь, которую они назвали Полиной. По словам Натальи Андрейченко, она говорила с седьмой супругой бывшего мужа по поводу сложившейся ситуации. Актриса дружит с Мариной Рождественской и поддерживает ее в сложившейся ситуации.Ведущий Борис Корчевников поинтересовался у гостьи программы, есть ли у нее сейчас возлюбленный. 63-летняя артистка призналась, что в ее жизни стали появляться красивые мужчины. Она открыта для отношений и мечтает встретить свою «родственную душу». Наталья Андрейченко уверена, что у нее сейчас самый «плодотворный период». По словам мамы актрисы: «60 лет – это только десерт жизни».