Анастасия Волочкова заявила, что не хочет рожать еще одного ребенка

Более года тому назад Анастасия Волочкова призналась общественности, что встречается с молодым мужчиной и чрезвычайно счастлива с ним. При этом личность, род деятельности и возраст избранника танцовщица решила не раскрывать. Теперь, к празднику по поводу своего 44-летия, балерина решила заинтриговать фанатов, намекнув о предстоящей свадьбе с таинственным возлюбленным. Знаменитость говорит, что церемония будет пышной и незабываемой, на которую она собирается пригласить всех гостей, ранее побывавших на её дне рождения.В то же время, хотя Волочкова совершенно не скрывает своих планов о бракосочетании, о деторождении она высказывается более сдержанно. Звезда отметила, что она пока не хочет рожать еще одного ребенка и вряд-ли у неё появится подобное желание в будущем. Сейчас у бывшей примы-балерины Большого театра есть 15-летняя дочь Ариадна, с которой она поддерживает идеальные отношения. Свое решение не подарить будущему мужу малыша Волочкова мотивирует тем, что с рождением наследницы она "исполнила свою материнскую роль".