Американские ученые выяснили, как форма и размер гиппокампа влияют на способности человека к запоминанию





Представители Университета Мичигана выяснили, что объем данной части мозга увеличивается при некоторых когнитивных отклонениях или болезни Альцгеймера. Ученые установили, что память зависит от прочности связей между структурами. В новом исследовании приняли участие около 330 пожилых граждан, которые позволили оценить размеры гиппокампа и схему белого вещества, связывающего его с остальной частью мозга. В рамках эксперимента добровольцы также проходили тест для оценки навыков обучения и способности к запоминанию. Выяснилось, что лучшие результаты показывали те участники, которые имели большой гиппокамп и соединительное вещество с более однородным составом.В дальнейшем ученые намерены проверить, как память меняется со временем, проведя долгосрочное исследование.