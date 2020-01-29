АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 69.23 USD 62.83
Курс валют на 29.01.2020

Американские ученые выяснили, как форма и размер гиппокампа влияют на способности человека к запоминанию

Американские ученые установили, как форма и размер гиппокампа влияют на способности человека к запоминанию. В новом исследовании выяснилось, что более крупные составляющие мозга не всегда говорят о лучшей памяти пожилых граждан.

Представители Университета Мичигана выяснили, что объем данной части мозга увеличивается при некоторых когнитивных отклонениях или болезни Альцгеймера. Ученые установили, что память зависит от прочности связей между структурами. В новом исследовании приняли участие около 330 пожилых граждан, которые позволили оценить размеры гиппокампа и схему белого вещества, связывающего его с остальной частью мозга. В рамках эксперимента добровольцы также проходили тест для оценки навыков обучения и способности к запоминанию. Выяснилось, что лучшие результаты показывали те участники, которые имели большой гиппокамп и соединительное вещество с более однородным составом.

В дальнейшем ученые намерены проверить, как память меняется со временем, проведя долгосрочное исследование.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Разработчик Warcraft III сравнил игру с «Крёстным…
Анастасия Волочкова хочет взыскать с экс-мужа Игоря Вдовина 3 млн…
Компания Nissan запустила в РФ онлайн-сервис для поиска авто у…
Анастасия Ивлеева опровергла слухи о негативном отношении к…
"Мы очень разные люди, не сошлись": Антон Беккужев объяснил причину расставания с Анной…
Компания SEAT официально представила новое поколение хэтчбека…
Экстрасенс Саона заявила, что Анита Цой в будущем перенесет пластическую…
Дмитрий Песков оценил идею внести в Конституцию РФ термин “верховный…
На звезду проекта "Дом-2" Маргариту Ларченко на Бали напал…
Алена Бабенко исполнила за кулисами танец с «беременным»…
Физики нашли доказательства реальности Всемирного…
"Они пока так далеко не заглядывают": В команде Ольги Бузовой опровергли слухи о беременности…
Наталья Андрейченко прокомментировала развод Максима Дунаевского с Мариной…
"Просто не фотографируемся": Звезда проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь опровергла слухи о разрыве дружбы с Ксенией…
Американские ученые выяснили, как форма и размер гиппокампа влияют на способности человека к…
"Просила просто не оскорблять": Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно пожаловалась на обвинения в травле Ольги…
Анастасия Волочкова заявила, что не хочет рожать еще одного…
Зарубежный психолог дал советы по борьбе с профессиональным…
Участник проекта "Дом-2" Алексей Купин решил набрать 10 килограммов веса после 8 месяцев отсутствия…
Валерия поздравила Дмитрия Маликова с днем рождения совместным…
Врачи рассказали, какие болезни скрываются за детским…
В Facebook появилась возможность скрывать частную…
Японские психологи рассказали о философии "ритма жизни", способной помочь обрести…
Экс-телохранитель Леди Ди Кен Уорф: "Принц Гарри всегда ощущал превосходство над братом…
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отмечают годовщину…
Microsoft починила поиск в «Проводнике» Windows…
Дмитрий Тарасов показал снимок Анастасии Костенко на последних сроках беременности без…
Британский пенсионер нашел в своем гараже старинный…
Просмотреть все новости