Американские ученые выяснили, как форма и размер гиппокампа влияют на способности человека к запоминанию
Американские ученые установили, как форма и размер гиппокампа влияют на способности человека к запоминанию. В новом исследовании выяснилось, что более крупные составляющие мозга не всегда говорят о лучшей памяти пожилых граждан.
Представители Университета Мичигана выяснили, что объем данной части мозга увеличивается при некоторых когнитивных отклонениях или болезни Альцгеймера. Ученые установили, что память зависит от прочности связей между структурами. В новом исследовании приняли участие около 330 пожилых граждан, которые позволили оценить размеры гиппокампа и схему белого вещества, связывающего его с остальной частью мозга. В рамках эксперимента добровольцы также проходили тест для оценки навыков обучения и способности к запоминанию. Выяснилось, что лучшие результаты показывали те участники, которые имели большой гиппокамп и соединительное вещество с более однородным составом.
В дальнейшем ученые намерены проверить, как память меняется со временем, проведя долгосрочное исследование.
Представители Университета Мичигана выяснили, что объем данной части мозга увеличивается при некоторых когнитивных отклонениях или болезни Альцгеймера. Ученые установили, что память зависит от прочности связей между структурами. В новом исследовании приняли участие около 330 пожилых граждан, которые позволили оценить размеры гиппокампа и схему белого вещества, связывающего его с остальной частью мозга. В рамках эксперимента добровольцы также проходили тест для оценки навыков обучения и способности к запоминанию. Выяснилось, что лучшие результаты показывали те участники, которые имели большой гиппокамп и соединительное вещество с более однородным составом.
В дальнейшем ученые намерены проверить, как память меняется со временем, проведя долгосрочное исследование.