



Космонавт Джанибеков сделал открытие совершенно случайно, увидев, что вращающийся объект в состоянии невесомости без видимых причин может сделать внезапный поворот на 180 градусов и начать движение в другую сторону. По мнению физиков, Всемирный потоп был спровоцирован именно таким образом, поскольку Земля тоже представляет вращающееся в невесомости тело. В итоге катаклизм охватил всю планету, а причины не были исключительно внешними, как считал полярный исследователь Альберт Вегенер.По его мнению, после подобного “рывка” ядро планеты начало расти, а в качестве примера он приводил движение тектонических плит.