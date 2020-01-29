Ксения Собчак, Константин Богомолов и Дарья Мороз посетили в Москве премьеру сериала "Содержанки-2"





Дарья Мороз пообщалась с журналистами на пресс-конференции, предшествующей показу. Актриса отметила, что во второй части будет больше драматических и эротических сцен. Как известно, режиссером картины выступила Дарья Жук, она сменила на этой должности супруга звезды "Дома-2" Ксении Собчак Константина Богомолова, последний же выступил на должности шоураннера проекта.В числе звездных гостей вечеринки значились также юмористка Екатерина Варнава, актрисы Александра Ребенок и Аглая Тарасова, звезды кинематографа Маша Федорова и Светлана Устинова, также другие представители российского шоу-бизнеса. На экраны сериал должен выйти уже завтра.