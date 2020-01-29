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Зарубежный психолог дал советы по борьбе с профессиональным выгоранием

Зарубежный психолог дал советы по борьбе с профессиональным выгоранием. Специалист советует общаться с позитивно настроенными людьми как можно чаще.

Выгорание случается в результате продолжительного стресса и проявляется в сильном физическом, умственном и эмоциональном истощении. Производительность труда индивида стремительно падает, а отношения с близкими людьми портятся. Нарастание морального напряжение может вылиться в ряд психологических проблем.

Психолог Келлианн Петруччи рекомендует ежедневно начинать день с пятиминутного ритуала, в ходе которого следует представить желаемые события жизни. Очень важно находится в обществе позитивно настроенных людей как можно чаще. Для снятия эмоционального напряжения специалист рекомендует общаться с природой. Для этого подойдут прогулки в парк или уход за комнатными растениями. Также эксперт советует обратить внимание на рацион питания, куда стоит включить больше фруктов и некрахмалистых овощей, которые обеспечат организм необходимыми веществами. Двигательная активность является неотъемлемой частью поддержания здоровья, что поспособствует нормализации эмоционального фона. Петруччи советует в трудные моменты сосредоточиться на собственных потребностях и чувствах, чтобы прийти к правильному решению.

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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 16:19

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