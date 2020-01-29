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Составлен список лучших антивирусов для Windows 10

Составлен рейтинг антивирусов для работы под управлением Windows 10. Портал AV-Test разместил в публичном доступе информацию о проведённой проверке программ для защиты ОС.

Данные представлены за декабрь 2019-го. В списке учтены преимущества различных программ. Можно заметить, что все антивирусы предоставляют приблизительно равный уровень защиты. Менее впечатляющие результаты показали eScan ISS, а также Total AV. Последний несколько проигрывает другим продуктам в вопросах производительности.

В целях тестирования применялись последние на то время версии программ в условиях активации базовых настроек. В то же время антивирусы могли применять собственные облачные системы и прочие механизмы для проведения анализа ситуации и ликвидации потенциальных угроз. Для пользователей без желания совершать тонкие настройки программ будет достаточно даже встроенного «Защитника» Windows.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:38

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