Составлен список лучших антивирусов для Windows 10





Данные представлены за декабрь 2019-го. В списке учтены преимущества различных программ. Можно заметить, что все антивирусы предоставляют приблизительно равный уровень защиты. Менее впечатляющие результаты показали eScan ISS, а также Total AV. Последний несколько проигрывает другим продуктам в вопросах производительности.В целях тестирования применялись последние на то время версии программ в условиях активации базовых настроек. В то же время антивирусы могли применять собственные облачные системы и прочие механизмы для проведения анализа ситуации и ликвидации потенциальных угроз. Для пользователей без желания совершать тонкие настройки программ будет достаточно даже встроенного «Защитника» Windows.